МИД РФ прокомментировал введение новых санкций США

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что США хотят с помощью новых санкций изолировать Россию на международной аренде. Об этом сообщает РИА Новости.

По ее словам, эти санкции «делаются уже без привязки хоть к каким-то реалиями».

«Если раньше нам говорили, что нас наказывают за Украину, то теперь формулировки изменились просто кардинально. Нас наказывают в принципе за то, что мы есть на международной арене. Вот именно так и сформулированы: за роль России в международных делах. Все», — отметила Захарова.

Как пояснила представитель МИДа, изначально санкции задумывались как мера сдерживания России, но «потом перешли к прямым угрозам и реализация мер изоляции. Не получилось изолировать всем миром, решили изолировать своими силами. Вот именно в такой последовательности».