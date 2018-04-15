Мило Джуканович лидирует на президентских выборах в Черногории

Экс-глава Черногории Мило Джуканович лидирует на президентских выборах. У него 57,6 процента голосов после обработки 9 процентов бюллетеней.

По данным агентства Сemi, второй — Младен Боянич (33,9 процента).

Всего Избирком Черногории утвердил семь кандидатов на высший пост государства. Предполагают, что все шансы на победу есть у Джукановича. По предварительным данным, это может произойти уже в первом туре.

Джуканович не раз был президентом и является лидером Демократической партии социалистов. На сегодняшний день она правящая.

В том случае, если в итоге ни один из кандидатов все-таки не наберет больше 50 процентов голосов избирателей, через две недели в Черногории пройдет второй тур выборов. Если они получат одинаковое количество голосов, через семь дней организуют третий тур.