Минтранс подготовит ответ на американские санкции

Министерство транспорта РФ начало готовить ответные меры на санкции, введенные США. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу ведомства Максима Соколова.

Министр не стал говорить, о каких именно ответных санкциях идет речь: «Я не буду анонсировать, мы работаем над этим».

Отметим, что 13 апреля в Госдуму внесли законопроект «О мерах воздействия (противодействия) на недружественные действия Соединенных Штатов Америки и (или) иных иностранных государств».

Он, в частности, содержит меру об увеличении сборов авиакомпаний на полеты над территорией России. Решение об увеличении этих сборов утверждает Минтранс.