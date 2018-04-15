«Мисс Россией-2018» стала студентка из Чувашии Юлия Полячихина 

Титул «Мисс Россия» в 2018 году достался студентке из Республики Чувашия Юлии Полячихиной. Об этом сообщается на сайте конкурса.

Имя победительницы огласили 14 апреля в Концертном зале «Барвиха». Девушка сказала, что не может передать словами то, насколько она сейчас счастлива.

Среди призов находились: банковская карта от Банка Русский Стандарт достоинством 3 000 000 рублей и новый Hyundai Solaris.

Победительница уже учится в Чувашском государственном университете. Направление — журналистика. Она также хочет заняться саморазвитием в сфере индустрии красоты.