«Мы поняли» - В Британии увидели сигнал презрения в выступлении Небензи

Выступление Василия Небензи в ООН всколыхнуло британское интернет-сообщество.

В соцсетях бурно обсуждается, как ловко увязал российский постпред якобы имевшую место химатаку в сирийской Думе с истерией, развязанной британскими таблоидами вокруг «дела Скрипаля», пишет ФАН.

По мнению британцев, на лице дипломата из России читалось плохо скрываемое презрение к разведке Соединенного Королевства.

Пользователи Сетью пишут, что прекрасно поняли отвлекающий от брексита маневр британского правительства. Под постом российского посольства в twitter набралось не мало комментариев и ретвиттов.

Дело Скрипаля в свою очередь является отвлекающим маневром перед Брекситом… Не волнуйся, Россия, мы поняли!, - оставляют свои комментарии британцы. Вы выражаете презрение к Британии и ее разведке..., - написал другой пользователь.

Напомним, что на заседании ООН Василий Небензя обвинил Лондон в том, что ситуация с химатакой в Восточной Гуте нагнетается с одной целью: отвлечь всех от дела Скрипаля, в котором позиция Британии предстает общественности все в более негативном ключе.

