На Украине опасаются сирийского сценария (ВИДЕО)

ЕС и особенно Украина, наблюдая за поведением США в Сирии, должны понимать, что Вашингтон в любой момент может свернуть свою поддержку.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявила директор консалтинговой компании «Партия власти» Елена Дьяченко.

«Европе и особенно Украине, наблюдая за поведением США в Сирии, стоило бы сделать один важный вывод. Америка может как развернуть широкую активность на какой-то территории, так потихоньку и сворачивать эту активность. Такой сценарий не исключен и на территории ЕС, и на территории Украины», — сказала эксперт, напомнившая, что недавно президент Трамп заявил, что США уйдут из Сирии.

Также она подвергла критике внешнюю политику Украины за несамостоятельность и отсутствие стратегии.

«Честно говоря, второстепенная позиция, которую продемонстрировал в течение последних двух недель и даже последних четырех лет украинский МИД, президент, говорит, что не только у Трампа нет определенной стратегии по Сирии, а есть лишь тактические ходы, но и украинских властей, кроме желания повторять за „старшим братом“, ни о какой стратегии речи тоже не идет», — резюмировала Дьяченко.

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