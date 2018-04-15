На Ямале при ДТП автобуса с грузовиком пострадали 14 человек

На Ямале в результате ДТП с участием вахтового автобуса и грузовика пострадали 14 человек, сообщает ТАСС.

Инцидент произошел в Пуровском районе на 77-м км трассы Новый Уренгой - Ямбург. В автобусе находились 17 человек.

В настоящее время на месте происшествия работают медики.

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