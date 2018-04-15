Наказала «третья сила»: волонтер сообщил о потерях боевиков под Светлодарском

На Светлодарской дуге боевики, собиравшиеся строить новую позицию, пострадали от серьезного удара «третьей силы».

Украинский волонтер и блогер Юрий Мысягин сообщает: «В районе 308-й высоты сепаратисты собрались „построить“ новую позицию, с которой они потом могли провоцировать и вести обстрелы по позициям ВСУ. Не сложилось».

Он уточнил, что после того, как была замечена вражеская активность «Третьей силе» были переданы координаты «замеченного сепарского «КамАЗа» и 15 боевиков. Мысягин добавил: «Удар последовал незамедлительно. В ходе него было убиты 2 террориста, еще 3 получили ранения. Был серьезно поврежден автомобиль противника. «Всего 15 метров не хватило (недолет), чтоб была полностью уничтожена вся эта шобла вместе с КамАЗом».

Фото: