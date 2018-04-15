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» » Наказала «третья сила»: волонтер сообщил о потерях боевиков под Светлодарском

Наказала «третья сила»: волонтер сообщил о потерях боевиков под Светлодарском


Добавлено: 15 апр 2018 в 16:21, Категория: Украина

На Светлодарской дуге боевики, собиравшиеся строить новую позицию, пострадали от серьезного удара «третьей силы».

Украинский волонтер и блогер Юрий Мысягин сообщает: «В районе 308-й высоты сепаратисты собрались „построить“ новую позицию, с которой они потом могли провоцировать и вести обстрелы по позициям ВСУ. Не сложилось».

Он уточнил, что после того, как была замечена вражеская активность «Третьей силе» были переданы координаты «замеченного сепарского «КамАЗа» и 15 боевиков. Мысягин добавил: «Удар последовал незамедлительно. В ходе него было убиты 2 террориста, еще 3 получили ранения. Был серьезно поврежден автомобиль противника. «Всего 15 метров не хватило (недолет), чтоб была полностью уничтожена вся эта шобла вместе с КамАЗом».


Фото:
Наказала «третья сила»: волонтер сообщил о потерях боевиков под Светлодарском

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Добавлено: 15 апр 2018 в 16:21, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: donpress

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