Нейтральная Швейцария прокомментировала удар по Сирии

США, Великобритании и Франции стоило дождаться результатов проверки ОЗХО, а не наносить внезапные удары по Сирии.
Такое мнение выразил глава Федерального департамента обороны, спорта и защиты населения Швейцарии Ги Пармелен.
«ООН направила туда экспертов по химическому оружию. Эта миссия в состоянии выявить возможное применение химоружия», — заявил он изданию Blick.
Пармелен добавил, что власти Швейцарии настаивают на возвращении за стол переговоров.
«Война в Сирии стала предметом переговоров в Женеве. Они должны продолжаться. Как можно быстрее. Гражданское население страдает. Это неприемлемо», — сказал Пармелен.
Его точку зрения разделяет и глава Федерального департамента иностранных дел Швейцарии Игнацио Кассис. Он заявил Nure Zurcher Zeitung am Sonntag, что доказательств приминения сирийским правительством запрещенных веществ нет.
В связи с этим Кассис напомнил, что в мире уже начинались войны под фальшивым предлогом, как, например, в Ираке.
«Я не приветствую никакую военную эскалацию», — подчеркнул он.
Удар по Сирии
В ночь на субботу США, Британия и Франция атаковали территорию Сирии. В Вашингтоне аргументировали этот шаг ответом на «химатаку».
Западные силы выпустили более ста ракет по гражданским и военным объектам, пострадали три человека.
Большую часть из них удалось сбить сирийской ПВО. В Москве действия западных стран назвали «наглым нарушением международного права».
Как заявил глава МИД Сергей Лавров, США и их союзники нанесли удар накануне прибытия экспертов ОЗХО для того, чтобы помешать их работе.
Провокация в сирийской Думе
В конце прошлой недели Запад бездоказательно обвинил правительство Сирии в химатаке в городе Дума. Дамаск и Москва опровергли сообщения о применении запрещенных веществ.
Специалисты российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) посетили место предполагаемого инцидента и не обнаружили следов токсинов. В местных госпиталях, по информации ЦПВС, также нет пациентов с симптомами, характерными для отравляющих веществ.
При этом в Генштабе ВС России еще 13 марта сообщали о готовящейся боевиками в Восточной Гуте провокации с инсценировкой применения химоружия.