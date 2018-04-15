Нейтральная Швейцария прокомментировала удар по Сирии

США, Великобритании и Франции стоило дождаться результатов проверки ОЗХО, а не наносить внезапные удары по Сирии.

Такое мнение выразил глава Федерального департамента обороны, спорта и защиты населения Швейцарии Ги Пармелен.

«ООН направила туда экспертов по химическому оружию. Эта миссия в состоянии выявить возможное применение химоружия», — заявил он изданию Blick.

Пармелен добавил, что власти Швейцарии настаивают на возвращении за стол переговоров.

«Война в Сирии стала предметом переговоров в Женеве. Они должны продолжаться. Как можно быстрее. Гражданское население страдает. Это неприемлемо», — сказал Пармелен.

Его точку зрения разделяет и глава Федерального департамента иностранных дел Швейцарии Игнацио Кассис. Он заявил Nure Zurcher Zeitung am Sonntag, что доказательств приминения сирийским правительством запрещенных веществ нет.

В связи с этим Кассис напомнил, что в мире уже начинались войны под фальшивым предлогом, как, например, в Ираке.

«Я не приветствую никакую военную эскалацию», — подчеркнул он.

Удар по Сирии

В ночь на субботу США, Британия и Франция атаковали территорию Сирии. В Вашингтоне аргументировали этот шаг ответом на «химатаку».

Западные силы выпустили более ста ракет по гражданским и военным объектам, пострадали три человека.

Большую часть из них удалось сбить сирийской ПВО. В Москве действия западных стран назвали «наглым нарушением международного права».

Как заявил глава МИД Сергей Лавров, США и их союзники нанесли удар накануне прибытия экспертов ОЗХО для того, чтобы помешать их работе.

Провокация в сирийской Думе

В конце прошлой недели Запад бездоказательно обвинил правительство Сирии в химатаке в городе Дума. Дамаск и Москва опровергли сообщения о применении запрещенных веществ.

Специалисты российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) посетили место предполагаемого инцидента и не обнаружили следов токсинов. В местных госпиталях, по информации ЦПВС, также нет пациентов с симптомами, характерными для отравляющих веществ.

При этом в Генштабе ВС России еще 13 марта сообщали о готовящейся боевиками в Восточной Гуте провокации с инсценировкой применения химоружия.