Обогрев дома водяным конвектором – плюс и минус

Классификация водяных конвекторов идет по параметру мощности, по размеру, по конструктивной особенности, расположению в помещении:
- Настенный тип – имеет небольшой вес. Легкий в монтаже. Допускается укрепление даже на гипсокартон, под проем окна. Размерная линейка широкая. Даже минимального размера такой агрегат превосходит по эффективности обогрева обычные радиаторные батареи.
- Встраиваемые, внутрипольные или внутриплинтусовые.
- Напольные. Имеют цельную конструкцию и низкий показатель теплового напряжения. Пожаробезопасны, можно устанавливать в любом месте.
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Чем отличаются модели водяных конвекторов?
Водяные конвекторы для отопления дома отличаются предназначением, встраиваются в пол или вешаются на стену, устанавливаются под стеной:
- Напольный тип имеет большой вес. Мощный агрегат, эффективнее настенного. Он прекрасно обогреет торговое помещение или производственное.
- Сложнее монтировать встраиваемые модели, чем все остальные типы. Так, например, чтобы установить в плинтус конвектор, необходимо продумать систему подвода труб.
- Монтировать в пол можно и напольные модели. Их так же можно помещать в ниши или утапливать в стене.
Если в комнате много оконных проемов, или большая площадь остекления, то как тепловую защиту используют встроенные в пол конвекторы.
За и против обогрева дома с помощью конвектора
Обогрев дома с помощью конвекторов имеет много общего с обогревом классическими радиаторами. Первое – это теплоноситель – вода. Второе – предназначение – обогрев жилья.
Но вот функциональные качества разные. Если радиатор излучает тепло, то конвектор рассеивает его по объему, создавая тепловую завесу.
Преимущества:
- Внешний дизайн агрегата. Привлекательный, эстетичный, органично вписываются в современные дизайны, могут стать дополнительным элементом декора интерьера.
- Изготавливаются самых разных размеров, под заказ, по размеру заказчика.
- Простые и неприхотливые в обслуживании.
- Быстро прогревают холодное помещение.
- Создают комфортное и равномерное распределение воздушных потоков. Нет резкой температурной разницы. Нет ощущения сквозняка.
- Простой монтаж. При необходимости устанавливаются самостоятельно.
- Практически все модели снабжаются термостатом, который позволит регулировать уровень нагрева.
Недостатки:
- Циркуляция пыли, что ограничивает применение в некоторых сферах.
- При плохой регулировке появляется неравномерность прогрева.