Обогрев дома водяным конвектором – плюс и минус

Классификация водяных конвекторов идет по параметру мощности, по размеру, по конструктивной особенности, расположению в помещении:

Настенный тип – имеет небольшой вес. Легкий в монтаже. Допускается укрепление даже на гипсокартон, под проем окна. Размерная линейка широкая. Даже минимального размера такой агрегат превосходит по эффективности обогрева обычные радиаторные батареи. Встраиваемые, внутрипольные или внутриплинтусовые. Напольные. Имеют цельную конструкцию и низкий показатель теплового напряжения. Пожаробезопасны, можно устанавливать в любом месте.

Прежде чем приобрести модель - http://helios-heating.ru, необходимо подробно и тщательно рассмотреть характеристики и отличия моделей.

Чем отличаются модели водяных конвекторов?

Водяные конвекторы для отопления дома отличаются предназначением, встраиваются в пол или вешаются на стену, устанавливаются под стеной:

Напольный тип имеет большой вес. Мощный агрегат, эффективнее настенного. Он прекрасно обогреет торговое помещение или производственное.

Сложнее монтировать встраиваемые модели, чем все остальные типы. Так, например, чтобы установить в плинтус конвектор, необходимо продумать систему подвода труб.

Монтировать в пол можно и напольные модели. Их так же можно помещать в ниши или утапливать в стене.

Если в комнате много оконных проемов, или большая площадь остекления, то как тепловую защиту используют встроенные в пол конвекторы.

За и против обогрева дома с помощью конвектора

Обогрев дома с помощью конвекторов имеет много общего с обогревом классическими радиаторами. Первое – это теплоноситель – вода. Второе – предназначение – обогрев жилья.

Но вот функциональные качества разные. Если радиатор излучает тепло, то конвектор рассеивает его по объему, создавая тепловую завесу.

Преимущества:

Внешний дизайн агрегата. Привлекательный, эстетичный, органично вписываются в современные дизайны, могут стать дополнительным элементом декора интерьера.

Изготавливаются самых разных размеров, под заказ, по размеру заказчика.

Простые и неприхотливые в обслуживании.

Быстро прогревают холодное помещение.

Создают комфортное и равномерное распределение воздушных потоков. Нет резкой температурной разницы. Нет ощущения сквозняка.

Простой монтаж. При необходимости устанавливаются самостоятельно.

Практически все модели снабжаются термостатом, который позволит регулировать уровень нагрева.

Недостатки: