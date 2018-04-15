Вот так я выгляжу после родов, спустя 2 недели. Все помнят меня бегемотиком во время беременности? Я ведь набрала достаточно кг во время беременности, у меня был большой животик, я прям скучаю по своему животику. Так вот, во время беременности я не пользовалась кремами от растяжек, животик был большой, но гладкий, чему я очень рада, и после родов мой животик постепенно уходит и все встаёт на свои места, и у меня ни одной растяжки, очень довольна. Через месяц уже вернусь в форму и смогу заниматься спортом, буду качать пресс и ягодницы. Я считаю, что после родов женщина становится ещё краше, красивее и моложе. Кто со мной согласен? Не бойтесь рожать, да больно, но терпимо, я сама родила и я рожала 12 часов, схватки очень болезненные и усиливались все больше и больше, каждые 20 мин, потом 10, каждые 5 ,4,3 минуты! У меня высокий болевой порог и никакая ваша эпидуралка не подействовала! Но это того стоит. Дети это огромное счастье. С появлением дочки моя жизнь изменилась в лучшую сторону, думаю только о ней, и у меня все перевернулось внутри, в хорошем смысле. Я не представляю, как я могла жить раньше без неё, я очень очень люблю свою маленькую, сладенькую доченьку. Спасибо всевышнему за каждый прожитый день. Всем добра, счастья и любви.
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Новости » Шоу-бизнес » Ольга Рапунцель показала, как она выглядит после родов
Ольга Рапунцель показала, как она выглядит после родов
Добавлено: 15 апр 2018 в 18:10, Категория: Шоу-бизнес
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Автор: Вадим Карасев
Добавлено: 15 апр 2018 в 18:10, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: life-dom2
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