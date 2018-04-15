Opera VPN прекратит работу

Сервис Opera VPN, который позволяет обходить блокировки в интернете, объявил о прекращении работы с 30 апреля. Соответствующее сообщение опубликовано на сайте сервиса.

В нем не указывается причина, по которой принято решение о закрытии.

В сообщении сказано, что владельцам платного пакета Opera Gold будет предоставлена возможность в течение года бесплатно пользоваться сервисом SurfEasy Ultra VPN. Владельцы других пакетов получат 80% скидку на VPN от SurfEasy. Для перехода будет достаточно обновить приложение Opera VPN для iOS и Android до последней версии.

Стоит отметить, что ряд СМИ и пользователи еще 12 апреля сообщали о закрытии Opera VPN.