Пентагон опубликовал видео запуска ракеты «Томагавк» во время удара по Сирии

Пентагон опубликовал в Twitter видео запуска ракеты «Томагавк» во время удара по Сирии.

Запуск ракеты был осуществлен с подводной лодки USS John Warner (SSN-765).

Watch as @USNavy #sailors aboard #USSJohnWarner (SSN 765) launch a Tomahawk land attack missile on April 14, the from the #MediterraneanSea as part of a multi-national strike operation against the Syrian government. @subgru2 pic.twitter.com/0ynZsRjjPc

— U.S. Dept of Defense (@DeptofDefense) 14 апреля 2018 г.

В ночь на 14 апреля, с 03:42 по 05:10 по московскому времени США совместно с Великобританией и Францией наносили ракетные удары по объектам военной и гражданской инфраструктуры Сирии. Они выпустили по САР более 100 ракет, 71 из которых была сбита сирийскими системами ПВО на подлёте к целям, сообщили в российском Генштабе.

Это вызвало резкую критику со стороны Москвы. Президент России Владимир Путин назвал удары актом агрессии против суверенного государства, с учётом того, что ни российские военные эксперты, ни местные жители не подтвердили факта химической атаки, ставшей предлогом для ударов извне.

Постпред США при ООН Никки Хейли заявила, что Соединённые Штаты готовы вновь при необходимости ударить по Сирии. При этом Совет Безопасности ООН в ходе экстренного заседания в субботу не принял резолюцию России с призывом прекратить агрессию в отношении Сирии. Документ во время голосования поддержали только Россия, КНР и Боливия. Восемь стран выступили против, еще четыре делегации предпочли воздержаться.

