По факту обрушения шахты в Ростовской области возбуждено дело

После обрушения шахты «Дальняя» в Ростовской области возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает управление Следственного комитета по региону.

«По версии следствия, 15 апреля 2018 года примерно в 06.30... на глубине примерно 550 метров произошло обрушение пород кровли уклона, в результате чего 40-летний подземный проходчик получил телесные повреждения, от которых скончался на месте происшествия», — заявили в Следственном комитете.

Дело возбуждено по ч. 2 ст. 216 УК России («нарушение правил безопасности при проведении горных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека»).

Следователи потребовали привлечь к делу необходимую документацию по части соблюдения безопасности.