Канал CNN Turk со ссылкой на источник на месте событий сообщил, что в сирийском Алеппо произошел взрыв.

По данным канала, жертвами случившегося стали по меньшей мере 20 человек.

Iran askeri ussunde patlama, 20 subay oldu https://t.co/3bgi3L4vEM pic.twitter.com/pATEmVsbjM

— CNN Turk (@cnnturk) 14 апреля 2018 г.

Взрыв произошел в иранском тренировочном лагере неподалеку от военного склада. Он расположен на юге населенного пункта. На месте работают спасатели и медики.

Канал сообщил, что в районе зафиксировали неидентифицированные самолеты.

Пока нет никаких официальных данных о причине произошедшего.