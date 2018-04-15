Победитель "Битвы экстрасенсов" сделал жутковатый прогноз миру

Пугающий прогноз миру сделал победитель «Битвы экстрасенсов» иранского происхождения Мохсен Норузи. Экстрасенс заявил, что в ближайшие годы нашей планете и ее населению придется испытать множество бед и катаклизмов.

Норузи предрек США потерю влияния, а Евросоюз, с его слов, сохранится только формально. На самом деле европейское объединение распадется на несколько групп «по интересам». Человечество ожидает кардинальная перецентровка политического и мирового, в том числе военного, влияния. Сложная экономическая обстановка продлится до 2020 года.

Иранский пророк считает, что Третья мировая война уже идет. Точкой невозврата стал 2014 год. Началась «война» на Востоке и проявила себя терактами и атаками экстремистов по всему миру.

Но есть и радужный прогноз – Земля не исчезнет, человечество будет жить долго, потому что его миссия еще не выполнена.