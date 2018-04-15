Подразделение РЭБ Балтийского флота в ходе планового учения подавило систему связи условного противника

В ходе практических действий на полигоне военнослужащие подразделений РЭБ применяли беспилотные летательные аппараты (БЛА) «Леер-3», автоматизированные станции помех «Житель», комплекс «Борисоглебск-1», машины постановки помех средствам сотовой связи «Лава-РП» и другие специальные средства.

Во время движения колоннны военной техники операторы мобильных комплексов в целях защиты подразделений 11 армейского корпуса от радиоуправляемых минно-взрывных устройств осуществили подавление радиосигналов.

Также специалисты РЭБ провели сбор и анализ разведывательной информации на основе приема электромагнитного излучения КВ-, УКВ- диапазонов и путем постановки радиопомех нарушили систему связи полевых авианаводчиков и наведения высокоточного управляемого ракетного вооружения условного противника.

Анализ результатов учения показал высокую эффективность боевой техники РЭБ Балтийского флота, а также готовность личного состава подразделения к ее применению. В мероприятии боевой подготовки было задействовано более 100 военнослужащих и свыше 20 единиц военной и специальной техники.