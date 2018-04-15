После удара по Сирии Вашингтон наметил новую жертву

Вашингтон намерен восстановить демократию любым путём еще в одной стране.

После ракетного удара по Сирии Вашингтон нацелился на восстановление демократии в Венесуэле. Американский вице-президент Майк Пенс заявил, что братья и сёстры Соединенных Штатов Америки страдают в Венесуэле, поэтому Вашингтон не успокоится, пока в этом государстве не будет «восстановлена демократия».

Данное заявление похоже на прямую угрозу, отмечает издание tsargrad, судя по тому, как США «восстанавливали демократию» в Ливии, Ираке и делали попытку «провернуть» то же самое в Сирии.

В качестве первостепенных мер американский вице-президент назвал изоляцию законного президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его окружения, сообщает ТАСС.