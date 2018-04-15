Посол США предупредил Россию о подготовке новых санкций – СМИ

Посол США в России Джон Хантсман передал в российский МИД письмо, в котором говорится, что Соединенные Штаты готовят новые санкции в отношении РФ. Об этом сообщает Коммерсант.

По информации издания, в первой части письма объясняются мотивы силовой операции США и их союзников в Сирии, а во второй части говорится, что Соединенные Штаты намерены ввести новые санкции против РФ «за поддержку сирийского режима».

Ранее Хантсман заявил, что США предупредили Россию перед ракетным ударом по Сирии.

Фото: Politically Speaking