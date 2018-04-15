Взрывы осветили небо над сирийской столицей Дамаском, свидетельствуют кадры CBS News и FOX News.

Удары США и союзников осуществлялись пилотируемыми самолетами и с судов, которые запускали крылатые ракеты из Средиземного моря.

Ракеты попали в научно-исследовательский центр в Дамаске, который был центром сирийских исследований, разработок, производства и испытаний технологий химической и биологической войны.

Вторая цель — хранилище химического оружия к западу от Хомса. Последней целью было хранилище оборудования для химического оружия и важный командный пункт, также недалеко от Хомса.

Embedded video for Появились первые фото и видео ударов по Сирии

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