Президент Германии: «Путин и Трамп обязаны всему миру»

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер заявил, что не стоит считать врагами всю Россию только из-за ее президента Владимира Путина и призвал президентов РФ и США сделать шаг к достижению мира.

Так, Штайнмайер отметил: «Нам следует, как минимум, обеспокоиться охлаждением между Россией и Западом, последствия которого растянутся за пределы этого инцидента «.

Кроме того, немецкий лидер считает, что нельзя демонизировать всю Россию, всю страну и ее жителей только из-за ее руководителей.

При этом он призвал президента США и президента РФ к конструктивному диалогу: Конечно, без региональных соседей этого сделать нельзя, но все начинается с России и США… Путин и Трамп обязаны всему миру сделать первый шаг».