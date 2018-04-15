Пушков: ракетная операция США в САР пронизана ложью

Вся ракетная операция США в Сирии пронизана ложью — от начала и до конца. Об этом заявил российский сенатор Алексей Пушков в Twitter.

«Ракетные удары США якобы по химическим обьектам в Сирии — чистый фейк, как и т.н химатака в Думе: сейчас по развалинам этих псевдо-химобьектов ходят люди без защиты и не падают в конвульсиях, с пеной изо рта. Вся ракетная операция США пронизана ложью — от начала и до конца»,- написал сенатор.

Ракетные удары США якобы по химическим обьектам в Сирии — чистый фейк, как и т.н

химатака в Думе: сейчас по развалинам этих псевдо-химобьектов ходят люди без защиты и не падают в конвульсиях, с пеной изо рта. Вся ракетная операция США пронизана ложью — от начала и до конца.

— Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 15 апреля 2018 г.

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Ранее СМИ писали о якобы произошедшей атаке в городе Дума, в результате которой могли погибнуть 40 человек. Запад обвинил в произошедшем правительство САР. США обвинили Россию и Иран в поддержке сирийского лидера Башара Асада. При этом российские военные специалисты не обнаружили в Думе следов применения каких-либо отравляющих веществ.

В ночь на 14 апреля, с 03:42 по 05:10 по московскому времени США совместно с Великобританией и Францией наносили ракетные удары по объектам военной и гражданской инфраструктуры Сирии. Они выпустили по САР более 100 ракет, 71 из которых была сбита сирийскими системами ПВО на подлёте к целям.

Это вызвало резкую критику со стороны Москвы. Президент России Владимир Путин назвал удары актом агрессии против суверенного государства, с учётом того, что ни российские военные эксперты, ни местные жители не подтвердили факта химической атаки, ставшей предлогом для ударов извне.

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