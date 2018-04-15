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Путин и Рухани обсудили ситуацию в Сирии


Добавлено: 15 апр 2018 в 21:10,
Путин и Рухани обсудили ситуацию в Сирии

Президент России Владимир Путин и президент Ирана Хасан Рухани провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили ситуацию в Сирии. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

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«Лидеры обменялись мнениями о ситуации, сложившейся после ракетного удара США и их союзников по сирийской территории. Констатировано, что эта противоправная акция наносит серьёзный ущерб перспективам политического урегулирования в Сирии», — говорится в сообщении.

В ночь на 14 апреля, с 03:42 по 05:10 по московскому времени США совместно с Великобританией и Францией наносили ракетные удары по объектам военной и гражданской инфраструктуры Сирии. Они выпустили по САР более 100 ракет, 71 из которых была сбита сирийскими системами ПВО на подлёте к целям.

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Добавлено: 15 апр 2018 в 21:10, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: pnp.ru

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