Путин заявил о готовности взаимодействовать с ЛАГ ради безопасности

Президент России Владимир Путин заявил, что Россия готова развивать взаимодействие с Лигой арабских государств, чтобы обеспечить региональную безопасность. Соответствующее заявление опубликовано на сайте Кремля.

По его словам, саммит ЛАГ организован при весьма непростой ситуации в регионе Ближнего Востока и Северной Африки.

«Эти вызовы требуют от международного сообщества скоординированных коллективных усилий и, несомненно, повышают востребованность таких многосторонних структур, как Лига арабских государств. Россия готова всемерно развивать взаимодействие с ЛАГ в целях обеспечения региональной безопасности. Рассчитываю, что в условиях, складывающихся после разгрома основных сил ИГ (запрещена в РФ - "Полит.ру") в Сирии и Ираке, мы вместе сможем способствовать активизации процессов политического урегулирования и постконфликтного восстановления в этих странах, решению насущных гуманитарных задач», — отметил президент.

По мнению Путина, вопросы, касающиеся статуса палестинских территорий, надо решить в рамках прямых палестино-израильских переговоров на общепризнанной международно-правовой основе.