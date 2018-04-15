Редчайшие книги Петровской эпохи доставлены военнослужащими ЗВО к новому месту хранения

Военнослужащие Западного военного округа завершили уникальную операцию по доставке фондов Центральной военно-морской библиотеки из Михайловского замка на Васильевский остров в новое здание по адресу: ул. Кожевенная линия, д. 42.

Старейшая библиотека в Вооруженных Силах РФ, основанная императором Павлом I, на сегодняшний день насчитывает около 600 тыс. единиц экземпляров, объем Фонда редкой книги составляет более 18 тыс. единиц. Среди особо ценных считаются коллекция исторических и географических книг, изданных при жизни Петра Первого, в т.ч. «Устав воинский», а также «Устав морской», книги из коллекций адмирала И.Ф. Крузенштерна, великого князя Константина Николаевича, графов фон Бернсторф и выдающихся деятелей ВМФ России вице-адмирала Иван Лихачева, адмирала Ивана Исакова.

На протяжении полутора месяцев военнослужащие ЗВО и сотрудники библиотеки перевезли все фонды, выполнив более 40 рейсов на автомобилях КАМАЗ.

Площадь нового здания библиотеки – более 12 тыс. кв. м, это в 6 раз превышает площадь помещений, занимаемых в Михайловском замке. Площадь земельного участка – 9 881 кв. м.

Посетителей ждут большой конференц-зал с видеоконференцсвязью на 200 мест, малый конференц-зал, выставочный зал с размещением экспонатов в выставочных витринах, два читальных зала.