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Ричард Гир женится на Алехандре Сильве: история знакомства с «дядей Ричардом»


Добавлено: 15 апр 2018 в 13:39, Категория: Шоу-бизнес
Ричард Гир женится на Алехандре Сильве: история знакомства с «дядей Ричардом»

Утро начинается не с кофе, а со свежих новостей о Ричарде Гире. 68-летний актер уже в следующем месяце узаконит свои отношения с 35-летней Алехандрой Сильва. Об этом сегодня сообщила испанская газета ABC, которая, кстати, первая осведомила об их романе. Журналисты издания также назвали точную дату регистрации брака — уже 5 мая важное мероприятие состоится в Вашингтоне.

Бог любит троицу – надеемся, третий брак у Гира будет удачным, и со своей прекрасной испанкой он проживет долгие годы. В 1991 году он связал себя узами брака с супер-моделью Синди Кроуфорд, но прожили они вместе всего четыре года. После развода прошло долгих семь лет и Гир решил вновь попробовать себя в семейной жизни, взяв в жены модель Кэри Лоуэлл. В 2013 году супруги подали на развод.

Спустя всего несколько месяцев Гир вновь нашел «ту единственную» Алехандру. Правда, сама девушка не была готова к серьезным отношениям с именитым актером, ведь в ее жизни начался сложный период — она как раз разводилась с Говиндом Фридландом, сыном американского горного магната Роберта Фридланда, и к новым отношениям была не готова. Но Гир всегда отличался своей настойчивостью, поэтому им суждено было сблизиться. Интересы в правовой сфере заставили Сильву и Гира быть вместе намного чаще, после чего у них завязались романтические отношения.

Летом 2015 года Гир и Сильва дали первый повод заговорить об их романе. Они вместе прилетели на Сицилию для участия в кинофестивале «Таормина». Правда, выйти вместе с любимой на красную дорожку перед камерами папарацци актер не смог, и решил пока оставить отношения с Алехандрой в секрете, но все последующие мероприятия проходили в полном составе.

«Я недавно развелась. Что касается официальной свадьбы — нет. Но, возможно, у нас будет праздник», — сказала Сильва, когда ее спросили о браке на красной ковровой дорожке в июне прошлого года.

В минувшем декабре на безымянном пальце Сильвы заметили кольцо с большим бриллиантом, очень похожее на помолвочное. Так что предстоящее бракосочетание было лишь делом времени.

Знакомы актер и испанская красавица уже 15 лет. Впервые Гир пришел в гости к строительному магнату и вице-президенту футбольного клуба «Реал Мадрид» Игнасио Сильве, когда его дочери еще не было 18 лет.

«Как говорят буддисты, мы встретились много жизней назад», – так описывает свои отношения с Гиром Алехандра испанским журналистам.

Тогда Алехандра называла своего теперь будущего мужа «дядей Ричардом» и о будущих отношениях даже не думала, ведь ее интересовали футболисты, в частности – знаменитый бразилец Роберто Карлос, с которым у нее случился роман. Роман кончился, и восемь лет назад Алехандра связала себя узами брака с отпрыском другой деловой династии, сыном влиятельного финансиста, бизнесменом Говандом Фридландом.

Всё это время Гир был с ней — поддерживал и был личным наставником.

«Еще мы вместе занимались благотворительностью, – рассказывала Алехандра. – Я хотела помогать бездомным и малоимущим. Ричард показал, как это делается». Перелом в отношениях наступил после того, как актер познакомил приятельницу со своим другом далай-ламой. «Алехандра сначала влюбилась в невероятные эмоции, которые Ричард ей подарил, – говорят ее друзья. — А потом и в него самого».


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Добавлено: 15 апр 2018 в 13:39, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: starslife

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