Rolls-Royce хочет стать поставщиком двигателей для российско-китайского самолёта

Британский производитель двигателей Rolls-Royce намерен принять участие в конкурсе на поставку двигателя для российско-китайского широкофюзеляжного дальнемагистрального самолета CR929.

Об этом пишет газета China Daily со ссылкой на представителя Rolls-Royсe Пола Стейна (Paul Stein).

Совместное предприятие Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) и Китайской корпорации гражданского авиастроения (COMAC) — CRAIC в декабре 2017 года направило RFP (request for proposal) потенциальным поставщикам самолета, на который ожидает ответ к концу мая 2018 года. Завершение процедур RFP по программе CR929 планируется в конце 2019 года.

«Мы относимся очень серьезно к этому. Мы хотим быть поставщиком двигателя. Самолет CR929 создаст хорошую позитивную конкуренцию и инновационные возможности для авиационной промышленности, CR929 — отличный самолет.

Мы хотим предложить то, что мы уже знаем. Это двигатель с последними проверенными технологиями. Мы хотим гарантировать коммерческий успех новой модели лайнера», — цитирует газета Стейна.

Он добавил, что команда инженеров Rolls-Royce находится в тесном и постоянном контакте с CRAIC для гарантии того, чтобы потенциальный двигатель подошел наилучшим образом.

Россия и Китай намерены реализовать планы по созданию самолета к 2025–2027 годам. По замыслу сторон, создаваемый лайнер вместимостью 250–300 пассажиров составит конкуренцию воздушным судам других ведущих мировых авиапроизводителей — европейского Airbus и американского Boeing — и займет существенную долю рынка не только в России и Китае, но и в других странах.