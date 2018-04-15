Рядом со зданием «Киевэнерго» на Украине произошел взрыв

Главное управление полиции украинской столицы в социальной сети Facebook сообщило, что рядом со зданием компании «Киевэнерго» произошел взрыв.

Компания занимается сбытом электрической энергии конечным потребителям — юридическим и частным лицам.

Взрыв прогремел в ночь на 15 апреля на проспекте Победы, 93. Согласно сообщению сотрудников местной полиции, пострадавших нет. Однако взрыв был довольно мощный. Его силы хватило на то, чтобы выбить две двери. Помимо этого, он также повредил окна и фасад.

На месте происшествия ведут работы. Правоохранители уже занялись поиском причастных к этому людей. Специалисты выясняют причины случившегося.