Швейцарская лаборатория отреагировала на слова Лаврова о веществе BZ

Только ОЗХО может комментировать слова министра иностранных дел Сергея Лаврова о веществе BZ, которое могло использоваться при отравлении экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля. Об этом сообщает пресс-служба Лаборатории Шпиц в Twitter.

«Только ОЗХО может комментировать это предположение. Но мы можем повторить то, что мы утверждали 10 дней назад: У нас нет сомнений в том, что Портон Даун идентифицировал Новичок. ПД – как Шпиц – специализированная лаборатория ОЗХО. Стандарты анализа настолько жесткие, что выводам можно доверять», — сказано в публикации.

Only OPCW can comment this assertion. But we can repeat what we stated 10 days ago: We have no doubt that Porton Down has identified Novichock. PD — like Spiez — is a designated lab of the OPCW. The standards in verification are so rigid that one can trust the findings. #Skipal pic.twitter.com/3xp3dBFAdP

— Spiez Laboratory (@SpiezLab) 14 апреля 2018 г.

Ранее Лавров заявил, что Скрипалей отравили веществом BZ.

Фото: UTH Zurich