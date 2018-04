Швейцарская лаборатория ответила на заявление Лаврова о веществе BZ

Лаборатория Шпица в Швейцарии выпустила ответное заявление на слова министра иностранных дел России Сергея Лаврова о химикате BZ. Об этом сообщается в твиттере лаборатории.

Ранее министр со ссылкой на выводы специалистов лаборатории Шпица рассказал, что экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия могли быть отравлены веществом BZ, которое использовалось странами НАТО.

«Только ОЗХО может прокомментировать это заявление. Но мы можем повторить то, что сказали 10 дней назад: у нас нет никаких сомнений, что Портон-Даун идентифицировала "Новичок". Портон-Даун, как и Шпиц, – одобренные ОЗХО лаборатории», — говорится в сообщении лаборатории.

По словам специалистов, стандарты проверки там «настолько высоки, что им можно доверять».

Only OPCW can comment this assertion. But we can repeat what we stated 10 days ago: We have no doubt that Porton Down has identified Novichock. PD - like Spiez - is a designated lab of the OPCW. The standards in verification are so rigid that one can trust the findings. #Skipal pic.twitter.com/3xp3dBFAdP

— Spiez Laboratory (@SpiezLab) 14 апреля 2018 г.