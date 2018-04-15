Skyway идет на Запад: информация о струнном транспорте Юницкого появилась на одном из порталов в США

Развитие технологий возможно только при народной поддержке и распространении идей о них. По этой причине проект Skyway хорошо знаком тем, кто поддерживает идею струнного транспорта Юницкого и развития экологичного транспорта на Земле. О проекте активно пишут отечественные порталы, которые освещают изменения в обществе и внедрение инноваций. Однако сообщество единомышленников не ограничивается только русскоязычной средой, интерес к прорывной технологии проявляют во всех странах мира. Вот и известный в США портал Cleantechnica написал о Skyway.



Данный ресурс посвящен инновационным технологиям и экологии. Его посещаемость составляет более 3,5 млн уникальных пользователей в месяц. Сайт проявляет интерес и к другим, не менее интересным проектам: так, среди них были замечены Масдар, крупный проект по созданию города будущего без выброса углекислого газа в атмосферу планеты и автогигант Toyota, имеющий наработки относительно автомобилей будущего.



Согласно точки зрения авторов портала, струнный транспорт Юницкого имеет значительное преимущество над разрабатываемой Илоном Маском системой Hyperloop. Система Skyway привлекательна тем, что позволяет строить транспортные системы в густонаселенных районах и крупных городах, так как его внедрение, в отличие от того же Hyperloop, не требует большого количества монтажных работ.



Более того, для установки системы Skyway не требуются большие, обширные площади, что делает его успешным решением для мегаполисов. Он также применим для тех мест, которые не предусматривают строительство масштабных железнодорожных путей. Именно по этой причине проект струнного транспорта Юницкого, отзывы о котором можно найти в сети Интернет, интересен властям тех городов и стран, которые активно развивают туристическое направление в своих регионах.



На данный момент Skyway проходит стадию тестирования подвижных составов на испытательном полигоне. По своим экономическим характеристикам струнный транспорт Юницкого значительно обгоняет своих конкурентов, что уже сделало его достаточно известным среди прочих инновационных проектов. Skyway получил положительную оценку как со стороны первых лиц Российской Федерации, так и со стороны ректора МИИТ, подписавшего договор о сотрудничестве с проектной организацией струнного транспорта Юницкого. Отзывы о проекте струнного транспорта Юницкого говорят о высокой степени доверия к Skyway. Открытость и готовность людей к внедрению новых технологий в жизнь нашего общества – самый главный фактор, ведь без желания «низов» «верха» никогда не будут шевелиться. Этому учит история.

