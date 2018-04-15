СМИ сообщили об информировании США Москвы о новых санкциях из-за Сирии

Посол США в России Джон Хантсман вручил МИД письмо о подготовке Вашингтоном новых санкций против России из- за поддержки сирийских властей. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

Письмо включает две части, в первой из которых американские власти объясняют смысл операции в отношении Сирии, заявляя, что Дамаск виновен в применении химического оружия против населения, и «международное сообщество обязано предпринять шаги, чтобы остановить Башара Асада».

Вторая часть письма содержит уведомление Москвы о намерении ввести в отношении нее новые санкции в связи с «поддержкой сирийского режима».