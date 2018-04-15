СМИ узнали о намерении Великобритании расширить санкции против олигархов из РФ

Лондон вскоре может предпринять дополнительные финансовые шаги против российских бизнесменов. Об этом пишет The Sunday Times.

«Вы скоро увидите расширение финансовых мер против российских олигархов в Великобритании», — отметил источник в офисе британского премьера Терезы Мэй.

При этом сама Мэй, комментируя эту новость в интервью газете, подтвердила, что раздумывает над жесткими мерами в отношении российских бизнесменов в Лондоне.

По словам других источников газеты, дополнительные санкции могут быть введены в отношении «приближенных» к российскому президенту Владимиру Путину бизнесменов.