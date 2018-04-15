Совбез ООН получил неожиданные решения по Сирии от её врагов

15 апреля Совет Безопасности ООН получил проект резолюции по Сирии от США, Великобритании и Франции, о чём сообщает Liberation, ссылаясь на соответствующий документ.

Проект резолюции от стран предлагает гуманитарную помощь, мирные переговоры, прекращение огня и независимое расследование информации о химической атаке в Думе.

Издание отмечает, что впервые Совбез получает проект резолюции сразу с несколькими аспектами более чем 7-летнего конфликта.

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Документ, подготовленный Францией, обсудят 16 апреля.

Напомним, 10 апреля, Вашингтон предложил расследование химической атаки в Сирии по новому механизму. Россия же заблокировала резолюцию, настаивая, что США таким действием «пытаются возродить совместный механизм расследования (СМР)».