США будут добиваться «восстановления демократии» в Венесуэле

Вице-президент Соединённых Штатов Майк Пенс заявил, что американские власти будут добиваться восстановления демократии в Венесуэле, сообщает ТАСС.

«Мы все должны поддержать наших братьев и сестёр, которые страдают в Венесуэле. И я могу пообещать, что Соединённые Штаты не будут отдыхать до тех пор, пока в Венесуэле не будет восстановлена демократия», — сказал он.

Пенс также призвал принять жёсткие меры для изоляции венесуэльского президента Николаса Мадуро и его окружения.

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