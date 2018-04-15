США готовят новые санкции против России за поддержку Асада, пишут СМИ

США готовят новые санкции против России за поддержку президента Сирии Башара Асада. Об этом пишет Daily Mail.

Такая формулировка содержится в материалах пресс-службы Белого дома, отмечает издание. Эту информацию подтвердил эксперт Atlantic Council Брайан О’Тул.

«Из сегодняшнего документа »Мы также намерены расширить санкции против России в качестве ответа на поддержку Москвой режима Асада, что позволило ему совершать преступления против сирийского народа", — написал он в Twitter.

From today’s WH TPS: “We also intend to impose specific additional sanctions against Russia to respond to Moscow’s ongoing support for the Assad regime, which has enabled the regime’s atrocities against the Syrian people.” https://t.co/TGa0oTKgUy

— Brian O'Toole (@brianoftoole) 14 апреля 2018 г.

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Ранее сообщалось, что Госдума может расширить перечень антиамериканских санкций в связи с ракетным ударом коалиции во гласе с США по территории Сирии. 13 апреля руководители фракций и председатель Госдумы Вячеслав Володин уже внесли законопроект, предусматривающий ответные действия в отношении антироссийской политики США.

Законопроект предполагает запрет на ввоз американской сельскохозяйственной, алкогольной и табачной продукции. В Госдуме подчеркнули, что запреты не распространятся на ввоз товаров личного пользования. До этого Минфин США ввёл санкции против 38 российских бизнесменов, официальных лиц и компаний.

В ночь на 14 апреля, с 03:42 по 05:10 по московскому времени США совместно с Великобританией и Францией наносили ракетные удары по объектам военной и гражданской инфраструктуры Сирии. Они выпустили по САР более 100 ракет, 71 из которых была сбита сирийскими системами ПВО на подлёте к целям.

В США неоднократно заявляли, что «дни Асада сочтены» и призывали Россию отказаться от поддержки его режима. Постпред США при ООН Никки Хейли заявляла, что политическое урегулирование конфликта в Сирии невозможно при сохранении Асада у власти. Она также указывала РФ на необходимость «признать ужасы» режима сирийского президента.

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