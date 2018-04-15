США и союзники внесли в Совбез ООН проект резолюции по Сирии

США, Великобритания и Франция внесли на рассмотрение Совета Безопасности ООН проект резолюции по Сирии, который предполагает расследование применения химического оружия в стране. Об этом сообщает Liberation со ссылкой на документ.

Так, страны призвали «обеспечить беспрепятственные поставки гумпомощи, прекращение огня, а также требует участия Сирии в мирных переговорах под руководством ООН». В документе содержится требование «проведения независимого расследования» сообщений о химических атаках в САР, а также «добросовестного» участия Дамаска в мирных переговорах без предварительных условий.

Между тем официальный представитель Госдепартамента США Хизер Науэрт заявила, что для возвращения к диалогу сирийское правительство должно задекларировать находящееся у него химическое оружие. Об этом сообщает РИА Новости.

«Если они это сделают, мы окажем содействие в возвращении к женевскому переговорному процессу», — отметила она.

Госдеп предложил Сирии заявить об имеющемся у нее химическом оружии, иначе ее ждут новые удары. В Госдепе прекрасно понимают, что это требование абсурдно и невыполнимо - Сирия отказалась от химоружия еще в 2013. Но США важно создать лже-основания для новых ударов по Сирии.

— Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 14 апреля 2018 г.

Как заявили в Ассоциации по контролю над вооружениями США, нанесенные вчера ракетные удары по объектам в Сирии противоречат международному праву и американской конституции. Об этом сообщается на сайте ассоциации.

«Мы глубоко обеспокоены тем, что последняя военная операция США, Великобритании и Франции была предпринята без специального разрешения конгресса США. Широко разошедшееся утверждение о том, что президент имеет право принимать меры военного характера, исходя исключительно из своих соображений, поднимает вопросы в области соблюдения конституции и вызывает озабоченность по поводу возможности президента инициировать военные действия в отношении других стран, в том числе и против Северной Кореи, таким образом, это может привести к использованию ядерного оружия», — сказано в сообщении.

Эксперты полагают, что действия Трампа несут риск прямого противостояния с Россией. Они призвали Штаты вернуться к политическому процессу на площадке ООН.

Как подчеркнул министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон, удар по территории Сирии был направлен на уничтожение «химического арсенала» президента Башара Асада. Об этом пишет The Times. Он отметил, что Великобритания, США и Франция не собирались «срывать стратегические цели» России в Сирии, но не уточнил, какие именно цели России в САР считает таковыми.

По словам Уильямсона, британские военные сделали «все возможное» для предотвращения эскалации и потерь среди мирного населения.