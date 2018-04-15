США официально подтвердили введение новых санкций против РФ

США объявят о введении новых санкций против России из-за ситуации в Сирии 16 апреля. Об этом сообщает РИА Новости.

С таким заявлением выступила постпред США при ООН Никки Хейли.

«Анонс новых санкций в отношении России будет в понедельник», — отметила она.

Ранее Белый дом отказался подтверждать информацию о новых санкциях.

О том, что Штаты могут ввести против России новые ограничения в связи с поддержкой режима Башара Асада в Сирии, ранее сегодня сообщили СМИ. По их данным, посол США в России Джон Хантсман передал российскому МИДу письмо с информацией о подготовке к введению санкций.