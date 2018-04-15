США предложили России вернуться в «семью» с одним условием

Вице-президент США Майк Пенс призвал Россию принять позицию США и Запада по Сирии и осудить химатаку, якобы произведённую сирийской армией в городе Дума.

Напомним, Запад обвинил Дамаск в применении химического оружия против мирного населения в сирийском городе Дума. Позже Трамп объявил о намерении нанести удар по сирийским объектам, на которых, по их словам, производят химическое оружие.

В субботу утром США, Британия и Франция выпустили по Сирии 100 ракет, однако достигнуть цели им не удалось, так как системы ПВО сумели их перехватить.