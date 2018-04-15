США заранее проинформировало Россию о ракетном ударе по Сирии

«Прежде чем предпринять какие-либо действия, США связались с РФ с целью предотвратить жертвы среди российских военнослужащих или мирного населения. Все цели, выбранные для поражения, однозначно являются частью незаконной программы химического оружия, развернутой президентом Асадом», — говорится заявлении Хантсмана, опубликованном на сайте американского посольства в РФ.

«Мы защищаем принцип, который заключается в том, что недопустимо использовать химическое оружие нигде и никогда», — сказал американский посол.

Хантсман подчеркнул, что Вашингтон надеется на сотрудничество с Россией по Сирии.

«Мы ждем, что российское правительство вместе с мировым сообществом осудит ужасающие действия режима Асада и поможет сделать так, чтобы ужас, который пережили в городе Дума, не повторился», — резюмировал американский дипломат.