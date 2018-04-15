США выведут войска из Сирии, только достигнув своих «целей»

Соединенные Штаты не будут выводить войска из Сирии, пока не достигнут всех поставленных целей.

Об этом Fox News Sunday заявила постоянный представитель США при ООН Никки Хейли.

«Мы не уйдем, пока не будем уверены, что выполнили все задачи», — пояснила дипломат.

Среди них — победа над террористической организацией ИГИЛ, уверенность в том, что химическое оружие не несет рисков для США и отслеживание действий Ирана.

Ранее власти США заявляли, что их целью в Сирии является только борьба с ИГИЛ*.

В ночь с 13 на 14 апреля США, Франция и Великобритания нанесли авиаудары по объектам в Сирии, выпустив более ста ракет, большую часть из которых успешно сбили сирийские системы ПВО. Поводом для атаки стали сообщения о применении сирийскими властями химического оружия, несмотря на то что никаких доказательств так и не было представлено.

* Запрещенная в РФ террористическая организация.