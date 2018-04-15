Таинственное исчезновение ракет США в Сирии: российский генерал озвучил мнение, что произошло на самом деле

Бывший начальник Главного управления вооружения Российской армии генерал-полковник Анатолий Ситнов озвучил возможную причину «странного исчезновения» части ракет Соединенных Штатов, выпущенных 14 апреля по территории Сирии.

Ранее в Пентагоне выступили с заявлением о том, что по территории САР было выпущено 105 ракет. В то же время в Дамаске сообщили, что успешно отбили ракетную атаку США и коалиции, сбив более 70 ракет.

Американские военные настаивают на том, что по сирийским территориям было выпущено 105 ракет. В Минобороны США даже обнародовали кадры запуска ракеты «Томагавк» с подводной лодки, базирующейся в Средиземном море.

Согласно статистическим данным, сирийскими ПВО была перехвачена 71 ракета коалиции. По словам президента Сирии Башара Асада, атаку удалось отбить при помощи ракет советского периода. При этом открытым остается вопрос о том, куда пропали несбитые ракеты США и их союзников.

Свою версию по данному вопросу выдвинул генерал-полковник Анатолий Ситнов. Эксперт считает, что эти ракеты могли быть перенаправлены с земли по иному маршруту. По его словам, на вооружении армии РФ имеется множество прорывных технологий, в том числе секретных, одной из которых является перенаправление ракет.

Ситнов напомнил, что подобная ситуация наблюдалась в Сербии. Тогда миротворцы РФ пробовали кевларовые сети, в которых «Томагавки» Соединенных Штатах, направленные на стратегически важные объекты, попросту застревали.

Российский эксперт не исключает, что РФ в Сирии показала свои военно-технические возможности.