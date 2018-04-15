Типичная Украина: в Киеве прогремел взрыв (ФОТО)

В столице Украины у здания здания компании «Киевэнерго» прогремел взрыв. Об этом сообщает главное управление нацполиции Киева.

«Около 00.40 поступила информация о взрыве на проспекте Победы, 93, возле здания „Киевэнерго”. Прибывшие полицейские зафиксировали попытку подрыва здания, повреждённый фасад. В результате происшествия никто не пострадал, взрывом выбиты две двери, повреждены окна и фасад», — говорится в сообщении.

По предварительным данным, злоумышленник мог использовать гранату.

Как сообщала «Русская Весна», в ночь на 13 апреля в центре Киева неизвестные обстреляли из гранатомета здание строительной компании «Киевгорстрой».