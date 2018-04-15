Труп пропавшего АТОшника нашли в реке Ингул

Ветеран АТО Денис Кравченко, который 4 апреля исчез в Кропивницком, был найден мертвым.

Об этом волонтер Оксана Червоная написала на своей странице в Facebook. Волонтер объяснила, что боевые побратимы и правоохранители искали Кравченко в сотнях подвалов, на чердаках, теплосетях и в лесополосах, после чего его удалось найти мертвым в реке Ингул.

«До последней минуты мы надеялись на чудо и верили в лучшее. К сожалению, бесполезно. Надежды больше нет, — написала Червоная. — На душе темно и трудно. Он был из тех парней, которым мы начали помогать еще в июне 2014 года. Погиб не на войне, а здесь, в моем родном городе. Камень на сердце».

На теле военного не нашли признаков насильственной смерти. Сейчас проводится экспертиза, которая установит причины.