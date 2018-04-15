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» » Тысячи жестоких сирийско-китайских боевиков готовят войну в КНР, Казахстане и Киргизии (ВИДЕО)

Тысячи жестоких сирийско-китайских боевиков готовят войну в КНР, Казахстане и Киргизии (ВИДЕО)


Добавлено: 15 апр 2018 в 06:35, Категория: Новости на сегодня
Тысячи жестоких сирийско-китайских боевиков готовят войну в КНР, Казахстане и Киргизии (ВИДЕО)

Недавно на телеграмм-канале одной из сирийских террористических группировок появилось одно интересное видео.

В нем сирийские террористы рассказывают уйгурам о китайских СМИ на киргизском языке и в конце приводят в пример Ленина. На первый взгляд кажется каким-то бредом, но на самом деле всё достаточно логично.

Проблема тюркского коренного народа Восточного Туркестана, ныне Синьцзян-Уйгурского автономного района Китая конечно не нова. 10 миллионов уйгуров, которые являются мусульманами-суннитами, уже на протяжении веков борются с Китаем за свою независимость и вызывают у Пекина самую большую озабоченность.

Для уйгуров борьба с Китаем, в который они входят на правах автономии, является исторической войной, чуть ли национальной идентичностью. И всегда эту борьбу поддерживали внешние игроки, используя уйгуров в своих целях. В 19 веке это была Британия, в 20 веке Япония, а в 21веке — США.

Каким же образом именно Соединенными Штатами Америки поддерживается очаг нестабильности в регионе? Тут конечно все достаточно просто.


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Добавлено: 15 апр 2018 в 06:35, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: rusvesna

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