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Украинские оккупанты заставили тракториста метаться по полю, скрываясь от мин: сводка о военной ситуации в ДНР за 14—15 апреля


Добавлено: 15 апр 2018 в 14:17, Категория: Новости на сегодня
Украинские оккупанты заставили тракториста метаться по полю, скрываясь от мин: сводка о военной ситуации в ДНР за 14—15 апреля

«Русская Весна» публикует полную сводку о военной ситуации в ДНР за минувшие сутки по итогам сегодняшнего брифинга заместителя командующего оперативным командованием Республики Эдуарда Басурина.

Обстановка на линии боевого соприкосновения остается напряженной.

За минувшие сутки на Донецком направлении украинские оккупационные силы обстреляли районы шести населенных пунктов. Враг выпустил 27 мин из минометов различного калибра, а также вел обстрел из гранатометов и стрелкового оружия.

На Горловском направлении обстрелу подверглись четыре населенных пункта, во время обстрела применялись минометы калибром 82 мм, вооружение БМП, гранатометы и стрелковое вооружение.

На Мариупольском направлении враг обстрелял три населенных пункта и выпустил 71 мину из минометов калибром 120 и 82 мм, из них 58 по н.п. Ленинское, а также применял различные виды гранатометов и стрелкового оружия.

Всего за сутки украинские бандформирования нарушили перемирие 20 раз.

Вчера вечером, в ходе обстрела н.п. Ленинское, получил ранение военнослужащий ВС ДНР, выполнявший работы по оказанию гуманитарной помощи местному населению.

В настоящее время он доставлен в больницу, где ему оказана помощь.

Вопиющий случай садизма произошел вчера в районе н.п. Спартак, где украинские террористы решили использовать мирных граждан в качестве движущихся мишеней.

В качестве цели был выбран трактор, выполнявший работы по вспашке сельхозугодий.

Украинские минометчики начали обстрел техники, при этом старались «класть» мины не по самой цели, а вблизи нее, заставляя тракториста уходить от обстрела, но продолжая наносить удары с другой стороны.

Этот ужас продолжался в течение получаса, пока трактор не остановился. В результате водитель трактора остался цел и здоров, однако осколками от разрывов техника выведена из строя.

С приходом потепления в ряды боевиков вернулась проблема инфекционных заболеваний.

И если раньше эпидемии ограничивались дизентерией, то сейчас заболеваемость вышла на новый уровень.

Так, по данным, полученным нашей разведкой, 6 апреля в ходе планового медицинского осмотра в 34-м батальоне 57-й бригады в районе н.п. Пески зафиксировано массовое заболевание военнослужащих пневмонией и туберкулезом легких в инфильтративной форме (боль в груди, кашель с кровяными выделениями). Всего выявлено более 70 больных.

В настоящее время командованием ВСУ проводятся экстренные мероприятия по локализации очага вспышки туберкулеза. Однако мы с вами прекрасно понимаем, что если в каком-либо помещении долго находились больные с открытой формой туберкулеза, то это помещение подлежит обеззараживанию путем сжигания.

Кроме этого, туберкулезная палочка может переноситься на одежде, волосах, коже месяцами, а при попадании в дыхательные пути начинается заражение.

Мы обращаемся к жителям района н.п. Пески и окрестностей с советом максимально ограничить свое общение с представителями ВСУ, так как даже не больной человек может являться переносчиком инфекции. Это еще одна причина, чтобы требовать вывода подразделений ВСУ из населенных пунктов.

На этом фоне эпидемия кори, начавшаяся на прошлой неделе в 30-й и 93-й бригадах, занимающих рубеж южнее, выглядит просто легким недомоганием. Однако, по информации, поступающей от сотрудников 66-го военного госпиталя, прибывших для борьбы с эпидемией в бригады, ситуация находится на пороге потери боеспособности обоих соединений.

В настоящее время командованием ВСУ принимается решение о срочной эвакуации в карантин заболевших в 93-й и 30-й бригадах и откомандировании на их замену военнослужащих из воинских частей из глубины Украины.

И уж совсем комически выглядят представители «элитных» вооруженных формирований Украины — пограничники, которые умудрились с первыми проявлениями тепла в регионе заработать вспышку дизентерии.

В настоящее время нами получена информация о фиксации заболевания у погранотряда в н.п. Зайцево. Однако, есть данные о формировании целой медицинской комиссии, проводящей обследование всех пограничников на линии соприкосновения, что говорит о наличии дизентерии и в других погранотрядах.

Нами продолжают фиксироваться случаи наплевательского отношения бандформирований ВСУ к мирным жителям на временно-подконтрольной Украине территории.

Так, по нашим данным, на крыше одного из 9-этажного здания в н.п. Авдеевка боевики установили радиолокационную станцию разведки.

При этом, согласно требованиям безопасности при работе с этой станцией, предписывается, что обслуживающий персонал должен находиться в специальном помещении, имеющем защиту от высокочастотного излучения. В противном случае лица, находящиеся вблизи работающей на излучение станции, имеют 80% риска развития онкологических заболеваний.

Таким образом, боевики, находясь в защищенных кунгах машин, ставят под угрозу жизнь и здоровье мирных жителей этого дома.

И этот случай не единичный. Притеснения мирного населения на оккупированной Украиной территории не заканчиваются.

Нашей разведкой выявлено размещение двух танковых рот с 20 танками из состава 93-й бригады в нарушении Минских договоренностей в н.п. Гранитное.

Также вблизи н.п. Максимильяновка, в 10 км от Донецка, выявлено два самоходно-артиллерийских взвода САУ 2С3 «Акация» калибром 152 мм.

В обоих случаях техника и вооружение находятся во дворах частных домовладений и маскируются под хозяйственные постройки. Этот способ позволяет скрыть нарушения Минских договоренностей от сотрудников СММ ОБСЕ, но не от нашей разведки.

Мы надеемся, что данный факт не останется незамеченным международными организациями, работающим в зоне конфликта. Также неоднократно мы фиксировали ведение огня украинской артиллерией с окраин населенных пунктов Авдеевки, Песок, Зайцево и других.


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Добавлено: 15 апр 2018 в 14:17, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: rusvesna

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