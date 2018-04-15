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В Александро-Невской лавре прошел День памяти в честь выдающегося российского флотоводца Адмирала Дмитрия Николаевича Сенявина


Добавлено: 15 апр 2018 в 22:42, Категория: Общество
В Александро-Невской лавре прошел День памяти в честь выдающегося российского флотоводца Адмирала Дмитрия Николаевича Сенявина
 




В соответствии с утвержденной Главнокомандующим ВМФ России адмиралом Владимиром Королёвым, программы по популяризации наследия отечественного военно-морского искусства и заслуг великих флотоводцев Российского Флота, на территории Александро-Невской лавры Санкт-Петербурга состоялись памятные мероприятия, посвященные Адмиралу Дмитрию Николаевичу Сенявину и его вкладу в развитие Российского Регулярного Флота.

В литие, которую провел в Благовещенской церкви Александро-Невской лавры помощник начальника Военно-морской академии им. Н.Г. Кузнецова по работе с верующими военнослужащими отец Александр, приняли участие помощник главкома ВМФ по работе с личным составом капитан 1 ранга Сергей Павлов, помощник главкома ВМФ по работе с ветеранскими организациями Игорь Сярковский, представители Адмиралтейства, военнослужащие Военного института дополнительного профессионального образования военного учебно-научного центра ВМФ, курсанты Военно-морского института (Морского корпуса Петра Великого), воспитанники Нахимовского военно-морского училища, курсанты Морского технического колледжа им. Адмирала Д.Н. Сенявина, ветераны Военно-Морского Флота, руководство Государственного музея городской скульптуры.

Участники мероприятия в Александро-Невской лавре в своих выступлениях отметили, что выдающийся отечественный флотоводец Адмирал Д.Н. Сенявин внес огромный вклад в развитие и становление Российского регулярного флота конца XVIII-го начала XIX-го веков.

По завершении Литии, к могиле Адмирала Д.Н. Сенявина были возложены цветы.

Справочно:

Дмитрий Николаевич Сенявин (6.8.1763–5.4.1831) родился в селе Комлево Боровского уезда Калужской губернии в семье морских офицеров, начавших службу во флоте еще в петровские времена. Закончил Морской кадетский корпус в Петербурге. В 1780 г. выпускник мичман Сенявин участвовал в плавании к Лиссабону, по результатам которого командование отметило его "отличное радение в службе". В 1782 г. его направили сначала на Азовскую флотилию, а затем на Черноморский флот. Сенявин участвовал в основании Русским флотом Севастополя, состоял флаг-офицером и адъютантом командира Севастопольского порта контр-адмирала Макензи, а после его смерти в 1786 г. – М.И. Войновича. Неоднократно доставлял в Константинополь дипломатическую почту русскому послу в Турции. Дипломатические поручения связали его с князем Г. Потемкиным, который сделал Сенявина офицером по особым поручениям.

Война с Турцией 1787–1791 гг. стала школой боевого опыта Сенявина. В походе черноморской эскадры к Варне только энергичные действия Сенявина спасли флагманский корабль от гибели во время шторма. Трюм был уже полон воды, все готовились к смерти, но Дмитрию Николаевичу удалось организовать спасательные работы.

В следующем году на том же адмиральском корабле он принял участие в бою с турецким флотом у острова Фидониси (ныне Змеиный). Главная атака турок была направлена на русский авангард во главе с Ф.Ф. Ушаковым, но трехчасовое сражение дало возможность отличиться и Сенявину. Это был первый крупный морской бой молодого Черноморского флота, Сенявин был произведен в капитаны 2-го ранга и зачислен в свиту Потемкина в качестве генерал-адъютанта. Осенью 1788 г. Потемкин, осаждавший Очаков, поручил Сенявину во главе отряда вооруженных судов действовать против турецкого флота, помогавшего осажденным. Сенявин успешно провел опасную экспедицию в море, уничтожив более десяти турецких транспортов.Был награжден орденами св. Георгия 4-й степени и св. Владиміра 4-й степени.

В морском сражении 1791 г. у Калиакрии, прославившем нового командира Черноморского флота Ушакова, Сенявин командовал большим кораблем "Навархия". Действовал он умело и храбро, но по молодости лет считал, что Ушаков излишне осторожен, и мысли эти высказывал в обществе. Контр-адмирал терпел, пока капитан 2-го ранга не нарушил приказ, направив на новые корабли необученных матросов. Потемкин сурово наказал Сенявина, лишил его командования кораблем и отправил под арест, угрожая разжаловать в матросы. Только по просьбе Ушакова Сенявина, принесшего извинения, вернули в строй. «Я не люблю Сенявина, – признавался Ушаков, – но он отличный офицер и во всех обстоятельствах может с честью быть моим преемником в предводительствовании флотом».

В 1796 г. Сенявин был произведен в капитаны 1-го ранга и назначен командиром 74-пушечного линейного корабля "Святой Петр". На нем он отправился в Средиземноморскую экспедицию Ушакова 1798–1799 гг., предпринятую Императором Павлом для противодействия революционной Франции. Дмитрий Николаевич участвовал во всех боевых действиях черноморской эскадры против французов. За взятие острова св. Мавры, имевшего сильную крепость, и за административную деятельность на освобожденных территориях Император удостоил его чином капитана генерал-майорского ранга и орденом святой Анны 2-й степени. В знаменитом сражении за остров Корфу "Святой Петр" был флагманским кораблем, на котором Синявин отличился как ближайший помощник Ушакова в организации успешного штурма крепости. Действия Дмитрия Николаевича в Средиземноморье принесли ему известность и заслуженный авторитет. После возвращения черноморской эскадры на родину он возглавлял Херсонское адмиралтейство и порт. В 1803 г. уже при Александре I был назначен главным командиром порта Севастополь в чине в контр-адмирала.

В 1804 г. Сенявина отозвали на Балтику и назначили командиром Ревельского порта. С началом войны антифранцузской коалиции против Наполеона вице-адмирал Сенявин возглавил Адриатическую экспедицию балтийской эскадры 1805–1807 гг. Прибыв к Ионическим островам, он организовал их защиту, отвлек силы Франции с дунайского и крымского направлений, овладел опорными пунктами французов на Далматских островах,освободил от оккупантов Черногорию. В январе 1806 г. Сенявин стал главнокомандующим всеми русскими силами в Средиземном море.

Еще до завершения Адриатической экспедиции началась новая война России с Турцией, и Сенявин во главе основных сил своей эскадры перешел из базы на острове Корфу в Эгейское море с задачей блокировать пролив Дарданеллы. Умелыми действиями кораблей эскадры и десанта в марте 1807 г. он занял турецкий остров Тенедос близ Дарданелл и начал ближнюю блокаду пролива. В мае Сенявин вступил с в ожесточенное сражение с турецким флотом, заставив его с потерями укрыться в глубине пролива. А 19 июня у св. горы Афон дал туркам решительное сражение. Они потеряли три линейных корабля, четыре фрегата и корвет, в то время как русская эскадра имела лишь незначительные в сравнении с турецкими потери в людском составе (77 убитых, 181 раненый). Наградой флотоводцу стал орден св.Александра Невского. Поражения на море и суше вынудили Турцию 12 августа 1807 г. подписать перемирие.

Одновременно Александр I по Тильзитскому мирному договору вынужден был уступить Наполеону Ионические и Далматские острова, вернуть Турции остров Тенедос. Все победы Сенявина были этим перечеркнуты... Кроме того изменение международной расстановки сил обернулось для Сенявина весьма неприятной ситуацией. От Императора пришло приказание о возвращении эскадры на Балтику, но в пути сильный встречный ветер, перешедший в шторм, заставил русскую эскадру 30 октября зайти в Лиссабон. Здесь эскадра была заблокирована английским флотом, поскольку по Тильзитскому миру Россия и Англия стали противниками и находились в состоянии войны. В безвыходном положении 24 августа 1808 г. Сенявин был вынужден сдать англичанам корабли "в залог" (без спуска русского флага), а экипажи на транспортах были отправлены в Россию.

Самовольно принятое решение вызвало сильное неудовольствие Александра I, и вице-адмирал на три года был возвращен на свою прежнюю должность командира Ревельской эскадры,что было опалой. Во время Отечественной войны 1812 г. Ревельская эскадра Сенявина несла патрульную службу у берегов Англии, которая вновь стала союзницей. Считая это бездействием, флотоводец написал рапорт военному министру с просьбой перевести его в «тот род службы, с таким званием, каким удостоены будут способно нести мои». Но его обращение осталось без ответа. В 1813 г. Дмитрий Николаевич был вообще уволен в отставку.

Только в 1825 г., когда на престол взошел Император Николай I, вспомнили о заслугах талантливого флотоводца. Царь назначил его своим генерал-адъютантом, а затем командиром Балтийского флота; в 1826 г. он был произведен в адмиралы; с декабря назначен сенатором. В следующем году в связи с победой русско-англо-французской эскадры над турецко-египетским флотом в Наваринском сражении ему были вручены алмазные знаки к ордену св. Александра Невского. Умер Дмитрий Николаевич в 1831 г.; его похороны прошли торжественно, сам Император организовал торжественное погребение в Духовской церкви Александро-Невской лавры и лично командовал почетным эскортом лейб-гвардии Преображенско полка.


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Добавлено: 15 апр 2018 в 22:42, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: mil.ru

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