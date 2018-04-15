В США озвучили адресатов антироссийских санкций

Постпред США при ООН Никки Хейли заявила, что новые американские санкции будут касаться тех российских компаний, которые поставляли в Сирию технологии, способствовавшие производству химического оружия. Об этом сообщает CBS.

«Российские санкции будут усиливаться. Министр Мнучин объявит об этом в понедельник. Они будут направлены напрямую на компании, занимающиеся поставками оборудования и технологий, связанных с использованием Асадом и химического оружия», — заявила Хейли.

Ранее стало известно, что Вашингтон объявит о введении новых санкций против России 16 апреля.