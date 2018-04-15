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» » В США озвучили адресатов антироссийских санкций

В США озвучили адресатов антироссийских санкций


Добавлено: 15 апр 2018 в 19:42, Категория: Новости на сегодня
В США озвучили адресатов антироссийских санкций

Постпред США при ООН Никки Хейли заявила, что новые американские санкции будут касаться тех российских компаний, которые поставляли в Сирию технологии, способствовавшие производству химического оружия. Об этом сообщает CBS.

«Российские санкции будут усиливаться. Министр Мнучин объявит об этом в понедельник. Они будут направлены напрямую на компании, занимающиеся поставками оборудования и технологий, связанных с использованием Асадом и химического оружия», — заявила Хейли.

Ранее стало известно, что Вашингтон объявит о введении новых санкций против России 16 апреля.


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Добавлено: 15 апр 2018 в 19:42, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: polit.ru

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