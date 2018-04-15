В Волоколамске участники акции против свалки перекрыли дорогу к ней

В подмосковном Волоколамске местные жители снова перекрыли дорогу, которая ведет к мусорному полигону «Ядрово». Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на участников акции протеста.

«На месте находятся несколько сотен человек, они взялись за руки и встали у въезда к полигону», — отметили они.

По словам протестующих, к полигону продолжают подъезжать грузовики с мусором, несмотря на заявления властей о закрытии «Ядрово».

Как рассказал житель Волоколамска Дмитрий Орлов «Эху Москвы», полицейские попытались оттеснить участников акции протеста, но фактов применения силы не было. Всего в перекрытии дороги участвуют около 50 человек.