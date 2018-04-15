В Волоколамске задержаны участники акции против свалки

Сотрудники полиции задержали около десяти участников акции протеста против мусорного полигона «Ядрово» под Волоколамском. Об этом сообщает «Интерфакс».

По словам одного из протестующих, пока нет информации о том, доставлены ли задержанные в отделения полиции и составлены ли на них протоколы об административных правонарушениях.

Ранее активисты перекрыли подъезды для грузовиков с мусором к полигону. Сообщалось, что полиция не применяет к ним силу.

После попыток очистить проезд для мусоровозов, заблокированный протестующими волоколамцами, полиция перешла к силовым задержаниям. #Ядрово pic.twitter.com/2heAbzhDwQ

— Рустем Адагамов (@adagamov) 15 апреля 2018 г.